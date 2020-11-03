В октябре самый низкий прирост зараженных коронавирусом в ПФО зафиксировали именно в Чувашии

Немного от Чувашии отстал Татарстан, где прирост зараженных составил 16% (1 187 человек). Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в октябре число зараженных коронавирусом жителей Чувашии увеличилось на 15% (1 301 человек). С таким показателем республика стала регионом с самым низким приростом больных COVID-19 в Приволжском федеральном округе (ПФО) в прошлом месяце. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с инфекцией.

Немного от Чувашии отстал Татарстан, где прирост зараженных составил 16% (1 187 человек).

В соседних регионах - Ульяновской области и Марий Эл, прирост составил 34% (5 310 человек) и 26% (1 263 человека) соответственно.