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Коронавирус Covid-19

В октябре самый низкий прирост зараженных коронавирусом в ПФО зафиксировали именно в Чувашии

За месяц число зараженных в республике увеличилось всего на 15% (1 301 человек)
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Немного от Чувашии отстал Татарстан, где прирост зараженных составил 16% (1 187 человек).

Немного от Чувашии отстал Татарстан, где прирост зараженных составил 16% (1 187 человек).

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в октябре число зараженных коронавирусом жителей Чувашии увеличилось на 15% (1 301 человек). С таким показателем республика стала регионом с самым низким приростом больных COVID-19 в Приволжском федеральном округе (ПФО) в прошлом месяце. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с инфекцией.

Немного от Чувашии отстал Татарстан, где прирост зараженных составил 16% (1 187 человек).

В соседних регионах - Ульяновской области и Марий Эл, прирост составил 34% (5 310 человек) и 26% (1 263 человека) соответственно.