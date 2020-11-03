Мэр Нижнекамска Айдар Метшин пришел в ковидный госпиталь, чтобы узнать, в чем нуждаются медики

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин побывал в городском ковидном госпитале. Целью его визита стало желание узнать, в чем во время пандемии нуждаются медики, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Сначала Метшин побывал в приемном покое, куда доставляют пациентов с подозрением на пневмонию и коронавирус, а после - на всех этажах учреждения, включая палаты. Там он поговорил не только с медиками, но и с больными. Уходя, градоначальник отметил, что Исполком всегда готов поддержать и помочь медицинских работников, а также поблагодарил их за самоотверженный труд.

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