Несмотря на отмену массовых мероприятий, жители Набережных Челнов отметят День народного единства 2020

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Несмотря на то, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев накануне сообщил об отмене всех массовых мероприятий, местные жители все равно собираются отметить День народного единства 2020.

Так, в среду, 4 ноября, в 10.00 горожане планируют собраться у мемориального комплекса “Родина-мать”, где должна состояться торжественная церемония возложения цветов к вечному огню.

В программе также выступление почетных гостей, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью татарстанского автограда. Организаторов мероприятия поддержало и управление по делам молодежи городского Исполкома.

Напомним, ранее Магдеев заявил, что люди могут прожить определенное время без праздников. Причиной введения ограничений могли стать новые вспышки коронавируса в инфекционной больнице, больнице №5, БСМП, ПАО "Камаз", "Челны-хлеб" и одной аптеке.

- Ситуация не та, чтобы собирать людей. Я обращаюсь ко всем – никаких сборов людей. Есть постановление правительства Татарстана, есть мое прямое поручение, - говорил градоначальник.