Жители Татарстана начали активно заниматься самолечением COVID-19

Если ранее в начале болезни люди принимали парацетамол, то сейчас речь идет сразу о 5-6 различных препаратах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 3 ноября, на пресс-конференции главный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева сообщила, что в период пандемии жители республики начали активно заниматься опасным самолечением COVID-19.

По ее словам, переболевшие начинают рассказывать своим знакомым о том, как их лечили врачи, и те начинают применять эти методы на себя. Так, если раньше татарстанцы обычно применяли парацетамол, то теперь с первых симптомов болезни речь идет уже о 5-6 препаратах.

Такое самолечение, как заверяет Абдулганиева, несет опасность даже при легкой форме коронавируса. Дело в том, что для ее лечения существует 3 способа лечения. В том числе это зависит и от возраста пациента.

Также с первых дней высокой температуры помимо жаропонижающих люди сразу начинают принимать глюкортикостероиды. Если их использовать на ранней стадии, то это только ухудшит ситуацию – может произойти размножение вируса.

Кроме того, по словам главного терапевта Минздрава Татарстана, нужно помнить еще и о том, что даже у официальных лекарств, предназначенных для лечения коронавируса, есть свои противопоказания и негативные эффекты от взаимодействия с другими препаратами.