Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 155

С начала пандемии в регионе выявили 10 074 больных COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на вторник, 3 ноября, в Чувашии скончались 155 зараженных коронавирусом людей. Последние три летальных случая инфекции подтвердились за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии в республике провели более 269 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 10 074 инфицированных (58 - накануне). Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Сейчас 8 554 больных уже выздоровели, но новые зараженные выявляются ежедневно.