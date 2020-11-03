В Татарстане коронавирусом заразились еще 43 человека

Среди новых больных COVID-19 двое несовершеннолетних. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Татарстана. Большинство из них - жители Казани (9), Нурлатского района (8), Альметьевского района (5) и Набережных Челнов (4). Один случай завозной, 42 - контактные, сообщает Минздрав республики.

Среди зараженных двое несовершеннолетних, 14 в возрасте от 30 до 50 лет, 11 - от 50 до 60 лет, девять - от 60 до 70 лет. Госпитализировано 14 человек, 29 - оставлены дома под присмотром медиков.

С начала пандемии в Татарстане выявили 8 549 случаев COVID-19. На данный момент 7 606 инфицированных выздоровели, 112 - скончались.