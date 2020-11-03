В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом человека. Число летальных случаев инфекции там увеличилось до 65. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 6 260 случаев коронавируса (49 из них - накануне). На данный момент 5 082 зараженных выздоровели. По сообщению местного Минздрава, в инфекционных стационарах сейчас лечатся 1 068 пациентов. При этом лишь у 294 из них подтвержден ковид, у 1 055 - пневмония.

В ведомстве отмечают, что 190 больных находятся в тяжелом состоянии, 878 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 пациента, а в кислородной поддержке нуждаются 455.