Чувашия получит 45,8 миллиона рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома

Деньги будут выделены из резервного фонда страны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России направит регионам более 5 миллиардов рублей для обеспечения бесплатными лекарствами тех больных коронавирусом, которые лечатся дома под присмотром врачей. Деньги будут выделены из резервного фонда страны. Из этих средств Чувашия получит 45,8 миллиона рублей.

Согласно опубликованному на сайте правительства сообщению, лекарствами должны быть обеспечены не менее 640 500 зараженных по всей России. Лекарства для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им должны предоставляться бесплатно по рецепту лечащего врача.

С начала пандемии в Чувашии выявили 10 074 зараженных COVID-19. На данный момент большая часть из них - 8 554 человека, выздоровела, а 155 - скончались. Однако больные продолжают выявляться ежедневно десятками. Так, накануне в республике подтвердились 58 случаев инфекции.