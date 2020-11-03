Чувашия планирует развивать сотрудничество с Туркменистаном

Фото: администрация главы Чувашии

В понедельник, 2 ноября, глава Чувашии Олег Николаев встретился с генеральным консулом Туркменестана в России Атадурды Байрамовым. Среди прочего, они обсудили сотрудничество в сфере торговли, образования и межконфессиональных отношений.

Отметим, что за первые восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот Чувашии с Турменистаном достиг 295,6 тысяч долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 201,8 тысяч долларов США. Ожидаемая среднегодовая динамика роста регионального экспорта в Туркменистан в среднесрочной перспективе (2020 – 2022 годы) составляет 6 %. Страна оценивается как перспективный рынок для чувашских производителей дверей, электрооборудования и металлоконструкций.