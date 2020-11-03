Уволен зам главы МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин, который подозревается в мошенничестве

На данный момент он арестован и находится под стражей. Фото: МЧС Татарстана

МЧС Татарстана сообщило, что трудовой договор с заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Ильхамом Насибуллиным в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта был расторгнут. Произошло это в связи с тем, что 18 сентября прежний Кабмин Татарстана сложил свои полномочия - прошли выборы нового главы республики. По итогам которых главой региона вновь стал Рустам Минниханов.

По закону у руководящего состава министерств и ведомств региона служебные контракты являются срочными и прекращают свое действие по истечении 30 дней со дня сложения полномочий Кабмина.

Наопмним, Ильхам Насибуллин арестован и находится под стражей по подозрению в мошенничестве и злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, уже бывший замминистра и его подельник "заработали" не менее 160 миллионов рублей.