В Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" в лобовой аварии погиб мужчина

Фото места происшествия предоставил очевидец

Смертельная авария произошла в Бавлинском районе республике на трассе "Казань-Оренбург" 3 ноября в 5.45. По предварительным данным, 55-летний водитель иномарки "Рено Логан" - такси, на скорости вылетел на встречку и врезался в отечественную легковушку ВАЗ 2104 с прицепом. "Четверкой" управлял 58-летний водитель.

"Такси"выехало на встречку. Фото очевидца

- В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Водитель иномарки и его пассажир, а также пассажир отечественной легковушки доставлены в больницу.