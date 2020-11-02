В Татарстане зафиксированы еще две смерти от COVID-19

Количество летальных исходов в республике достигло 112 случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 ноября, Минздрав Татарстана подтвердил еще два летальных случая COVID-19.

Так, в первом из них речь идет о 72-летней пациентке, которую доставили в инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус. При этом у пожилой женщины имелись хронические заболевания. Лечение не помогло, и она скончалась в медучреждении.

Во втором случае 67-летнего мужчину госпитализировали в больницу с пневмонией. Но его состояние здоровья ухудшалось на фоне сердечной недостаточности. Врачам не удалось спасти пациента.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Выражаем соболезнования родным и близким.

На данный момент количество летальных исходов в республике достигло 112 случаев.