Помощника президента Татарстана Наталию Фишман-Бекмамбетову наградили медалью "За доблестный труд"

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Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил свою помощницу на внештатной основе и члена Общественной палаты России Наталию Фишман-Бекмамбетову республиканской медалью "За доблестный труд".

Соответствующий указ был подписан главой республики еще в пятницу, 30 октября. В этот день Наталие Фишман-Бекмамбетовой исполнилось 30 лет. Рустам Минниханов отметил ее плодотворный труд, активную общественную деятельность и вклад в благоустройство общественных пространств Татарстана.

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