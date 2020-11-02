В Татарстане увеличилась величина прожиточного минимума

Цена минимальной потребительской корзины населения при этом оказалась на отметке в 16 791 рубль. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане утвердили новую величину прожиточного минимума в расчете на душу населения. В третьем квартале 2020 года она составляет 9 752 рубля, что на 84 рубля больше чем это было во втором квартале (9 668 рублей). Соответствующее постановление регионального Кабмина подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 10 374 рубля, пенсионеров - 7 910 рублей, детей - 9 891 рубль. Размер же минимального потребительского бюджета населения (минимальной потребительской корзины - Ред.) при этом оказался на отметке в 16 791 рубль. Раньше этот показатель был на 278 рублей меньше.