В Казани около морга больницы №7 скопились катафалки

Спецавтомобили и катафалки ждали, когда сотрудники морга выдадут тела. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, как у морга БСМП Казани (больница №7) скопилась целая вереница автомобилей службы ритуальных услуг. Спецавтомобили и катафалки ждали, когда сотрудники морга выдадут тела.

Панику среди населения быстро пресекли в Минздраве Татарстана.

- Патологоанатомическое отделение городской клинической больницы № 7 обслуживает порядка 35 лечебных учреждений города и республики, ежедневно здесь проходит большое количество вскрытий. В воскресенье выдача тел родственникам не осуществляется, в связи с этим в начале недели может наблюдаться увеличение числа обратившихся, - пояснили в пресс-службе ведомства.