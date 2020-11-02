В Татарстане мать заявила о секс-насилии над ее 11-летним сыном в Раифе

Правоохранительные органы уже начали проверку по данному заявлению. Фото: Александр ГЛУЗ

В правоохранительные органы Казани обратилась мать 11-летнего мальчика, который обучался в одном из заведений Раифы. Именно там, по словам женщины, над ребенком надругался его старший сосед по комнате – 12-летний подросток. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Как следует из заявления матери, с 31 августа по 12 октября подросток избивал ее сына и совершал над ним секс-насилие. Устав терпеть этот кошмар ребенок все рассказал родительнице. По данному заявлению женщины начата проверка.

По словам источника «Комсомолки», к обвиняемому женщиной 12-летнему подростку до этого момента не было никаких претензий.