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В Татарстане мать заявила о секс-насилии над ее 11-летним сыном в Раифе

По ее словам, над ребенком, который обучался в одном из местных заведений, надругался его старший сосед по комнате
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Правоохранительные органы уже начали проверку по данному заявлению.

Правоохранительные органы уже начали проверку по данному заявлению.

Фото: Александр ГЛУЗ

В правоохранительные органы Казани обратилась мать 11-летнего мальчика, который обучался в одном из заведений Раифы. Именно там, по словам женщины, над ребенком надругался его старший сосед по комнате – 12-летний подросток. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Как следует из заявления матери, с 31 августа по 12 октября подросток избивал ее сына и совершал над ним секс-насилие. Устав терпеть этот кошмар ребенок все рассказал родительнице. По данному заявлению женщины начата проверка.

По словам источника «Комсомолки», к обвиняемому женщиной 12-летнему подростку до этого момента не было никаких претензий.

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