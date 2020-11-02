Кафе и рестораны Чувашии не будут принимать посетителей по ночам из-за коронавируса

С 23.00 до 6.00 заведения будут работать лишь на вынос во избежание заражения людей коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Точки общественного питания и рестораны в Чувашии не смогут принимать посетителей с 23.00 до 6.00. По ночам они будут работать лишь на вынос во избежание заражения людей коронавирусом. Соответствующий указ в понедельник, 2 ноября, подписал глава республики Олег Николаев.

В документе также отмечается, что жители региона должны носить медицинские маски не только в общественном транспорте, магазинах и такси, но и на парковках и в лифтах. Кроме того, в общественном транспорте, такси, местах скоплениях людей и торговых объектах усилят режим дезинфекции.