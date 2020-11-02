В Набережных Челнах во время пожара в многоэтажке пострадал мужчина

Пострадавшего тут же увезли на "скорой" в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар в квартире многоэтажки на Цветочном бульваре в Набережных Челнах начался в воскресенье, 1 ноября, в 13.38. О появившемся дыме в квартире соседа на четвертом этаже сообщили местные жители. Они уточнили, что в комнате может находиться 42-летний хозяин.

Когда на место прибыли пожарные, то они увидели, что открытым огнем полыхают вещи и мебель в комнате. Там же находился хозяин жилья. Спасать его пришлось специалистам, которые вывели его при помощи маски спасаемого на сжатом воздухе. Мужчину получил отравление дымом и его с места происшествия увезли в больницу.

- Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.