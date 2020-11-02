В Татарстане во время пожара в доме пострадал 12-летний подросток

Общая площадь пожара составила 78 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в частном доме на улице Залесной в поселке Совхоза имени 25 лет Октября Лаишевского района республики начался в 7.18 в воскресенье, 1 ноября. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. К приезду на место происшествия пожарных дом и сарай полыхали уже открытым огнем.

С пламенем справились, но медики увезли в больницу с пепелища 12-летнего подростка. Мальчик получил травмы различной степени тяжести.

- Общая площадь пожара составила 78 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.