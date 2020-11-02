В Татарстане капремонт многоквартирных домов завершен на 98,45%

Работы в 424 домах уже приняты Госжилинспекцией региона. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным на конец октября, выполнение работ по программе капремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане составляет 98,45%. Работы завершены на 613 объектах, 424 из которых уже приняты государственной жилищной инспекцией республики. Такие цифры в понедельник, 2 ноября, на совещании в Доме правительства региона назвал замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов.

Он также заметил, что среди объектов образования осталось провести капремонт только в четырех детских садах.

Кроме того, в Татарстане ремонтируют туалеты в образовательных учреждениях. Из 286 объектов готовы 162.

До конца года также осталось отремонтировать один объект здравоохранения и девять стационаров. А вот спортивные объекты уже сейчас готовы на все 100%.