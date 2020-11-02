В Ульяновской области представили нового военного комиссара региона

Пожарский был назначен на новую должность приказом Министерства обороны России от 15 июля текущего года.

В понедельник, 2 ноября, губернатор Ульяновской Сергей Морозов области представил местным чиновникам нового военного комиссара региона - полковника Андрей Пожарского. Это произошло на заседании штаба по развитию области.

Отметим, что Пожарский был назначен на новую должность приказом Министерства обороны России от 15 июля текущего года. К исполнению своих обязанностей он приступил больше месяца назад - 16 сентября. Однако представили его только сейчас. Морозов отметил, что регион будет гордится новым военкомом.