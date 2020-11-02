В Ульяновской области за выходные насмерть сбили пешехода и погиб водитель

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

Смертельный наезд произошел 31 октября в 7.05 в Чердаклинском районе Ульяновской области. На 4 километре автодороги «Архангельское - Ульяновск», по предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель иномарки «Дэу Леганза» сбила пешехода, который в темной одежде шел по обочине. 31-летний мужчина от травм скончался на месте происшествия.

В свою очередь, авария, которая закончилась гибелью водителя, произошла в Засвияжском районе Ульяновска. Там 1 ноября в 2.50 на улице Отрадной 27-летний водитель иномарки "Хендай Элантра" на скорости не справился с управлением и врезался в дерево на обочине.

- В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.