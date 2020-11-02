В Казани оштрафовали владельцев семи баров и ресторанов, работавших по ночам

В ходе проверок в заведениях выявлено 3,4 тысячи административных правонарушений, в том числе 2,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 31 октября в Татарстане стало действовать постановление, запрещающее общепитам принимать посетителей с 23.00 до 6.00, если они не находятся на территории аэропортов и вокзалов. Тогда же в республике начались рейды по заведениям.

К понедельнику, 2 ноября, в Казани оштрафовали уже семерых владельцев кафе и ресторанов, работавших по ночам. Об этом на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом заявил замначальника УМВД города Валерий Саматошенков.

Он также заметил, что в ходе проверок в общепитах выявлено 3,4 тысячи административных правонарушений, в том числе 2,5 тысячи касающихся санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, в 70 заведениях можно было заказать кальян, несмотря на запрет. Десять из них попались на нарушении повторно.