В Татарстане за сутки выявили еще 44 зараженных коронавирусом

С начала пандемии в республике выявили 8 506 инфицированных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 44 зараженных коронавирусом. Один случай завозной, 43 - контактные. Большинство из инфицированных - жители Казани (19 человек).

Известно, что среди зараженных несовершеннолетних нет, двоим - от 18 до 30 лет, 14 - от 30 до 50 лет, девятерым - от 50 до 60 лет, 13 - от 60 до 70 лет, пятерым - от 70 до 80 лет, одному - от 80 до 70 лет. Десять человек госпитализированы, 34 - оставлены дома.

С начала пандемии в республике выявили 8 506 инфицированных COVID-19. Минздрав Татарстана сообщает о 7 570 выздоровевших и 110 скончавшихся.