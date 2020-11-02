В Казани прошел званый ужин от ресторана «Марам»

Фото: Константин Дыганов

Обновленный ресторан «Марам» провел званый ужин с презентацией популярных блюд из своего меню. Гостями заведения стали блогеры, журналисты, визажисты и пиарщики Татарстана.

В меню вечера вошли полюбившиеся посетителям блюда: салат «Лейла», нежнейшие «Хачапури по-аджарски» и горячий сытный мясной бешбармак. В дополнение к каждому из них гостям предложили восхитительные сорта вин-спутников. Изюминкой стола стала необычная подача десерта - пахлавы и щербета, украшенного сухим льдом.

«Марам» - усовершенствованный ресторан «Рубаи прожект» в аутентичном восточном стиле. В меню дополнением к узбекской кухне включены блюда грузинского, японского и итальянского меню.