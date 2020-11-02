В Чувашии число летальных случаев коронавируса достигло 152

Число подхвативших COVID-19 жителей региона превысило 10 тысяч. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 2 ноября, стало известно, что число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 152. За минувшие сутки там зафиксировали три смерти зараженных. Об этом сообщил федеральный опрештаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели порядка 268 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 10 016 инфицированных (60 накануне). Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный момент 8 541 больной выздоровел (17 накануне).