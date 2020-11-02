В Татарстане экс-сотрудника Росгвардии задержали за пьяную езду

Мужчине грозит лишение водительских прав и штраф. Фото: Алина НИЗАМОВА

Во время ночного дежурства 31 октября в 0.20 в деревне Ильнеево Менделеевского района республики сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку "КИА Сид". Легковушкой управлял 32-летний мужчина, который хотел выйти из ситуации, представившись действующим сотрудником Росгвардии Татарстана.

У инспекторов УГИБДД МВД республики появилось предположение, что водитель находится в состоянии опьянения. Подозрение подтвердилось - в его крови обнаружили 0,3 мг/л алкоголя.

Автомобиль был отправлен на спецстоянку, а его водителю, как оказалось уже бывшему сотруднику Росгвардии, грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и административный штраф 30 тысяч рублей.