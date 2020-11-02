В Ульяновской области скончались еще восемь зараженных коронавирусом

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За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще восемь смертей зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 269. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что за сутки в регионе выявили еще 210 зараженных COVID-19. С начала пандемии инфекцию подхватили уже 21 215 местных жителей. На данный момент большая их часть - 16 631 больных, выздоровела. Под медицинским наблюдением с коронавирусом и подозрением на него сейчас находятся 9 684 человека.