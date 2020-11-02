В Казани из-за коронавируса решили отменить крестный ход

С предложением об отмене крестного хода к властям лично обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что в День народного единства - 4 ноября, в Казани не состоится традиционный крестный ход. Мероприятие было решено отменить из-за пандемии коронавируса.

Об этом сегодня, 2 ноября, на совещании ”деловой понедельник” сообщил мэр города Ильсур Метшин. Градоначальник заметил, что с предложением об отмене крестного хода к властям лично обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Напомним, ранее в Татарстане все из-за того же коронавируса ограничили работу общепита и развлекательных заведений по ночам. Кроме того, после 23.00 в республике также запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. К таковым относятся показы фильмов и спектаклей.