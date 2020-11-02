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В Ульяновской области открыли обновленный участок трассы к селу Новая Воля

Эта дорога - самый короткий путь от полей вдоль трассы “Цивильск-Ульяновск” к предприятию по выращиванию зерновых культур
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о дороге протяженностью три километра.

Речь идет о дороге протяженностью три километра.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что в Ульяновской области завершился ремонт трассы, ведущей к селу Новая Воля. Дорога протяженностью три километра стала самым коротким путем от полей вдоль трассы “Цивильск-Ульяновск” к предприятию по выращиванию культур, сообщает пресс-служба региона.

- По новой дороге урожай и другие грузы будут доставляться качественно и быстро, а региональная точка экономического роста получит новый мощный импульс к развитию своих территорий, способствует совершенствованию жизни в районах, - заметил местный губернатор Сергей Морозов.