В Казани женщина-водитель сбила 8-летнего самокатчика

Мальчика осмотрели медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на 8-летнего мальчика произошел 1 ноября в 17.00 на улице Челюскина в Авиастроительном районе столицы республики. Пешеход попытался перейти дорогу по "зебре", в этот момент ребенок катился на самокате, и ему не уступила дорогу 41-летняя женщина, которая управляла иномаркой "КИА Рио".

На место дорожно-транспортного происшествия выезжала "скорая медицинская помощь". Пострадавшего осмотрели врачи. Выяснилось, что полученная травма ноги не требует госпитализации, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.