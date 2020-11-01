Администрация Зеленодольского района опровергает факты издевательств в школе над ребенком-инвалидом

Утверждается, что все началось с детской игры. Фото: pixabay.com

По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова в Зеленодольске продолжается проверка по жалобе об издевательствах в школе над ребенком-инвалидом. Мать мальчика заявила о его травле со стороны одноклассников.

В свою очередь в администрации Зеленодольского района уже опровергли факт издевательств над учеником с особенностями развития. При этом там подтверждают, что конфликт между детьми все же произошел.

- 28 октября 2020 года произошел конфликт между тремя школьниками Васильевской школы, который начинался с игры. Затем ученики начали плевать друг в друга. Учительница отреагировала сразу на данную ситуацию, остановила ребят. После проведенной беседы конфликт был урегулирован, - сообщил на своей странице в соцсети начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Расим Хазиев

Также он уточнил, что данные учащиеся взяты под особый контроль классного руководителя, администрации школы, с детьми педагог-психолог будет продолжать с ними профилактическую работу.