В Чувашии время осенних школьных каникул запретили работу кружков и секций

Фото: pixabay.com

В Чувашии на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса и.о. главы Минобразования республики Алла Салаева сообщила, что на время осенних школьных каникул была запрещена работа учреждений дополнительного образования. Речь идет о кружках, секциях, в том числе спортивных, а также о домах культуры.

Отметим, что в Чувашии ученики 169 школ ушли на каникулы уже с 30 октября, еще в 244 они начнутся с 1 ноября. Отдыхать дети будут до 8 ноября.

На это время организациям республики рекомендовали по возможности перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

- Это тоже синхронизация, когда взрослые будут находиться больше дома, присматривать за детьми, - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

По его мнению, осенние школьные каникулы должны поспособствовать снижению заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в регионе. Поэтому, Николаев посоветовал родителям и детям провести их в кругу семьи, а не в общественных местах.