В Казани экстремал спрыгнул с третьего этажа ТЦ

Парень спрыгнул с эскалатора во время движения. Фото: скриншот с видео

В соцсетях Казани молодой человек выложил видео своего прыжка. Все бы ничего, но экстремал спрыгнул с третьего этажа одного из торговых центров. А именно с эскалатора. Парень выжил, страховочная сетка, которая натянута в пролете между этажами, к счастью, выдержала вес взрослого человека. Сам он выбраться не смог. Ему помог приятель, который снимал прыжок на видео.

Молодому человеку повезло, что страховочная сетка выдержала его вес и не порвалась. Фото: скриншот с видео

Интернет-пользователи не оценили такой рискованный поступок ради популярности. Большинство из них задались вопросом, а что было бы сетка порвалась, а также надеются, что подростки не начнут повторять этот опасный трюк.