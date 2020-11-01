В Чувашии отметили новый праздник – «День отца»

Этот праздник в 2020 году был учрежден главой республики Олегом Николаевым. Фото: cap.ru

В субботу в Чебоксарах впервые в Чувашии отметили новый для региона праздник – «День отца». Напомним, он был учрежден только в этом году распоряжением главы республики Олегом Николаевым.

Правда, из-за соображений эпидемиологической безопасности торжество прошло безучастия детей.

Отметим, что с 2013 года в Чувашии работает Совет отцов. До 2017 года он входил в структуру Союза женщин Чувашии. А после был зарегистрирован как самостоятельная общественная организация.

- Помимо того, что я сама мама, я еще являюсь дочерью. Я хорошо понимаю функцию отца, понимаю, как на самом деле это важно, когда ты растешь и за тобой наблюдает очень близкий тебе человек, - отметила важность нового праздника председатель правления Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.