За сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев COVID-19

С начала пандемии в республике было зафиксировано 8 462 случая заражения коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно данным Минздрава Татарстана на 1 ноября 2020 года, за сутки в республике было выявлено 45 новых случаев COVID-19. Из них в семи случаях зараженным понадобилась госпитализация, остальные же отправлены лечиться на дому.

Наибольший прирост инфицированных в этот раз отмечается в возрастной группе от 30 до 50 лет – 26 человек. По-прежнему в плане географии по этому показателю в Татарстане лидирует Казань – 34 заболевших за сутки.

Таким образом, с начала пандемии в республике было зафиксировано 8 462 случая заражения коронавирусом. Из них в 7 532, в том числе в 46 за последние сутки, люди смогли выздороветь. Скончались же от инфекции на данный момент 110 человек.