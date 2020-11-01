В Чувашии за сутки подтвердилась еще 4 смерти от коронавируса

Кроме того, за сутки в Чувашии было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 ноября, федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил еще 4 смерти от инфекции в Чувашии. Таким образом, число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 149 случаев.

Кроме того, за сутки в Чувашии было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего данный диагноз с начала пандемии в республике ставился 9 956 раз. На данный момент в 8 524 случаях люди смогли победить инфекцию.

В свою очередь Роспотребнадзор Чувашии решил напомнить населению несколько простых правил, которые помогут избежать заражения: часто мойте руки с мылом, соблюдайте расстояние и этикет, ведите здоровый образ жизни и защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски.