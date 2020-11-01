В Ульяновске на берегу Свияги создадут национальный городской парк

Он должен будет стать центральной площадкой для отдыха горожан и проведения различный мероприятий. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Правительство региона решило создать в Ульяновске на берегу Свияги национальный городской парк. Об этом ТАСС сообщил губернатор Сергей Морозов.

По его словам, парк назовут в честь реки - «Семь жемчужин Свияги». Он должен будет стать центральной площадкой для отдыха горожан и проведения различный мероприятий, в том числе и спортивных.

В «Семь жемчужин Свияги» войдут территории станции юннатов, торгового центра, объекты набережной Ульяновского государственного университета, а также прихрамовая территория Спасо-Вознесенского кафедрального собора и территория «Черного озера».

В будущем благоустроят и саму набережную реки Свияга и сделать там развлекательную и прогулочную зоны.