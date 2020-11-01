В Марий Эл сотрудники ГИБДД разбираются в ДТП, где один человек погиб и трое пострадали

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Вечером 30 октября в Волжском районе Марий Эл на 90 километре дороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобили TOYOTA и VOLVO.

В результате аварии один человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Еще трое были доставлены в больницу для осмотра. Во время ликвидации последствия аварии на дороге было организовано реверсивное движение транспорта.

В обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.