Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по жалобе о травле в школе мальчика-инвалида

Фото: прокуратура Татарстана

Как сообщили СМИ в одной из школ Зеленодольска мальчик-инвалид уже в течение нескольких лет подвергается травле со стороны одноклассников. Утверждается, что родители ребенка с особенностями развития уже писали заявление по этим фактам, но дальше руководства образовательного учреждения оно не уходило. Теперь в этой истории разбираются полицейские. В свою очередь прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести начальнику надзорного органа Зеленодольска проверку по данной жалобе.

- Поручено проверить информацию о бездействии администрации школы и инспекции по делам несовершеннолетних при рассмотрении обращения матери ребенка с ограниченными возможностями. В случае подтверждения фактов нарушения прав мальчика незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, в том числе привлечь виновных к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.