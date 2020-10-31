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Общество

«А мы что хуже?»: в метро Казани просят ввести поезда исключительно для женщин

В петиции к Минтрансу России также предлагают отменить ношение медицинских масок для мусульманок в хиджабах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По мнению автора петиции, это должно помочь женщинам соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса.

По мнению автора петиции, это должно помочь женщинам соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса.

Фото: Алина НИЗАМОВА

На сервисе change.org появилась петиция некой Юлии Берюлиной. Она от имени женского сообщества Татарстана просит Минтранс России как можно быстрее ввести в метро Казани вагоны исключительно для представительниц прекрасного пола. По мнению Берюлиной, это нужно, чтобы женщины могли соблюдать социальную дистанцию во время пандемии коронавируса.

- В настоящее время им это не удается из-за мужчин, которые сидят, широко расставив ноги. Женщины же вынуждены жаться друг к другу, нарушая социальную дистанцию и подвергая себя опасности заражения! Во многих странах, например, в Японии и Индии есть женские вагоны. А мы что хуже? – пишет в своей петиции Юлия Берюлина.

Также на законодательном уровне она требует отмены ношения в общественно транспорте медицинских масок для мусульманок в хиджабе. Мол, он и так предусматривает защиту органов дыхания.

На момент публикации этого материала под петицией зафиксирована пока только 21 подпись.