Президент Татарстана Рустам Минниханов: повторное введение карантина не планируется

Фото:president.tatarstan.ru

Сегодня, 31 октября, на республиканском онлайн-совещании руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что заболеваемость COVID-19 в октябре на территории республики выросла на 52%. Так, если за сентябрь был зарегистрирован 721 случай заражения, то за этот месяц уже 1 093 случая.

- Последние шесть дней мы видим некоторую стабилизацию заболеваемости коронавирусом, но ситуация остается напряженной, так как сезон простудных заболеваний только начался, - заявила Марина Патяшина.

По ее данным в октябре заболеваемость особенно возросла в Верхнем Услоне, Нижнекамском, Камско-Устьинском, Аксубаевском, Альметьевском и Нурлатском районах, а также в Набережных Челнах и Казани.

Сообщила Патяшина и о росте доли тяжелых форм заболевания - в 2,3 раза. При этом доля бессимптомных форм коронавируса среди татарстанцев уменьшилась на 6%.

Что касается учебных заведений, то в них, по словам руководителя Роспотребнадзора Татарстана, с начала учебного года было зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19 среди школьников и 121 случай среди педагогов. Все заражения единичные и не имели очагов распространения.

На все это президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сегодня повторное введение карантина на территории республики не планируется.

- Ситуация стабильная, - сказал глава региона.

Также он сообщил, что в Татарстане по-прежнему не собираются переводить школы на дистанционное обучение, так как в этом нет никакой необходимости.