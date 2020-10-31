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Коронавирус Covid-19

За сутки в Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19

Два человека были госпитализированы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 8 417 людям.

С начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 8 417 людям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил 31 октября Минздрав Татарстана, за сутки в регионе специалисты выявили 43 новых случая COVID-19. В двух их них пациентам понадобилась госпитализация. По-прежнему наибольшее количество заразившихся в сутки зафиксировано именно в Казани – 23 человека.

Отметим, что, по данным Минздрава Татарстана, с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 8 417 людям. Из них выздоровело 7 486 человек, в том числе 47 за минувшие сутки. Скончалось же 110 больных.