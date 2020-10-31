В Альметьевске ребенок застрял в качелях, пришлось вызывать спасателей

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

30 октября в 15.52 в поисково-спасательную службу Альметьевска поступило сообщение о том, что в городе около дома №19 на улице Лермонтова застрял ребенок.

По прибытию на место происшествия, что у спасателей заняло менее 10 минут, было установлено, что 7-летний мальчик каким-то образом умудрился застрять ногой в конструкции металлической качели. «Пленника» в итоге освободили с помощью комбинированных ручных ножниц.

- Ребенок не пострадал, передали медикам «скорой помощи» для осмотра, - сообщили в МЧС Татарстана.