В Набережных Челнах директора центра помощи бездомным будут судить за «мертвые души»

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В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела директора местного центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. В скором времени женщина ответит перед судом по трем уголовным статьям: «служебный подлог», «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество».

Так, по версии следствия, с 2015 по 2020 года директор Центра завела у себя на работе «мертвые души» - фиктивно оформила на должности четырех человек. Те фактически и не появлялись на работе. Начисленную им зарплату, как утверждается, за них исправно забирала директор. Таким образом, ущерб бюджету составил более 2,4 миллиона рублей.

- Свою вину женщина частично признала, причиненный ущерб не возместила, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Еще в ходе следствия на часть квартиры директора Центра наложен арест.