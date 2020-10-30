В Татарстане на карантин из-за ОРВИ закрыли 38 школьных классов

Фото: pixabay.com

По последним данным в Татарстане на карантин из-за ОРВИ отправлены 38 школьных классов. Большая часть из них - в Казани (33). Остальные в Верхнем Услоне (4) и Лениногорском районе (1). На домашнее обучение отправлены 942 ребенка. Такие цифры журналистам назвала заместитель главы Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Она также добавила, что с сентября 2020 года в учебных учреждениях региона выявили 112 случаев коронавируса. Им заразились 29 школьников, 26 студентов и 57 педагогов.

Всего же с начала пандемии в Татарстане выявили 8 374 больных COVID-19. Число инфицированных в регионе увеличивается ежедневно.