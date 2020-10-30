В Ульяновской области автомобиль насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части

От полученных травм 56-летний пешеход скончался в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 29 октября, на 26 километре дороги “Сурское - Шумерля” произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, около 18.40 автомобиль “ВАЗ 21063” сбил пешехода, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. От полученных травм 56-летний мужчина скончался в больнице.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести. В 21 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - отмечают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.