Число жителей Чувашии с внебольничной пневмонией за неделю выросло на 12,2%

Рост заболеваемости внебольничной пневмонией в республике снизился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю в Чувашии выявили 514 человек с внебольничной пневмонией. Это на 12,2% больше, чем было неделей ранее. Такие цифры на заседании местного оперштаба по борьбе с инфекцией назвала руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Луговская.

Она также заметила, что при этом рост заболеваемости внебольничной пневмонией в республике снизился. Ведь на предыдущей неделе рост был на 20%, а до этого - на 40%.

Снизился в Чувашии и рост заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе он составил 1,8%.