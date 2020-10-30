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Покушение на теракт в Кукморе 30 октября 2020 года: президент Татарстана Рустам Минниханов взял ситуацию под личный контроль

При попытке поджечь отдел полиции там был застрелен 16-летний подросток
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

Ситуацию с покушением на теракт в Кукморе 30 октября 2020 года под личный контроль взял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, этой ночью там 16-летний подросток закидал территорию отдела полиции бутылками с «коктейлем Молотова». Его тут же вычислили и началась погоня. Во время которой парень выкрикивал на бегу: «Аллах Акбар! Я вас всех убью».

Свои угрозы он попытался исполнить, когда его уже под мостом реки Нурминка догнали взрослые. Он напал на одного из полицейских и трижды ранил его ножом. Коллега пострадавшего сначала сделал несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия, но они не остановили злоумышленника. Спасая жизнь коллеги полицейский застрелил подростка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

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