В Чистопольском районе Татарстана во время пожара погиб мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном бревенчатом доме на улице Школьной в селе Изгары Чистопольского района республики начался в 2.52 в пятницу, 30 октября. Возгорание заметили соседи, но было уже поздно - пламя вырвалось наружу, и уже полностью охватило дом.

Общая площадь возгорания составила 24 квадратных метров. Приехавшие пожарные потушили пламя и во время разбора сгоревших конструкций дома обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Причина начала возгорания устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.